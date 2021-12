McFly et Carlito : un album critiqué ? "Ce n'est qu'un début", le duo promet d'autres choses

Le duo déjà tourné vers la suite et les concerts

Des retours inquiétants pour McFly et Carlito ? Oui... et non. Probablement conscients de ne pas avoir été à la hauteur de leurs promesses avec ce CD, les deux artistes sont déjà tournés vers l'autre partie de cette aventure. Interrogé par France Info sur l'intérêt de sortir un tel album aujourd'hui, Carlito a révélé qu'il était temps pour eux de partir enfin à la rencontre de leur public. "[Sur Youtube] on ne voit pas les gens. Là, c'est un bon moment aussi pour enfin les voir, a-t-il confessé. On les voit dans la rue un peu, mais là, on va se réunir. L'album est un prétexte pour voir les gens avec la scène".

Surtout, ils l'ont assuré, cet album ne sera pas le dernier, "Ça fait trop longtemps qu'on voulait faire cet album. Maintenant qu'on a ouvert la porte, on ne pourra pas la refermer, c'est sûr !" De fait, alors que les Internautes leur livrent de nombreux conseils, McFly et Carlito semblent prêts à les écouter et les mettre en pratique pour la suite de leur carrière, "Ce n'est qu'un début. Je pense qu'il y en aura un autre, peut-être des EP, la tournée, on va s'éclater, on aime trop ça, la scène. Pour moi, là, j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose. J'espère ne pas me tromper."