McFly et Carlito : "purge", "un crime" ou "géniale"... leur chanson "TikTok Girl" divise les fans

Après avoir créé plusieurs chansons pour leur chaîne YouTube comme S vs L, J'effectue le dab ou Je me souviens, McFly et Carlito entreront officiellement dans le monde de la musique le 10 décembre 2021. C'est en effet à cette date que le duo dévoilera "Notre meilleur album", qui sera tout simplement son premier CD composé de 16 titres (interludes inclues).

TikTok Girl de McFly et Carlito déçoit

Un projet très important pour les deux vidéastes, qui n'ont jamais caché leur amour pour le rock, mais qui n'arrive pas encore à convaincre totalement le public. Ainsi, après Je scrolle - premier morceau issu de l'album, qui avait déjà fait grincer quelques dents à sa sortie le 15 octobre dernier, c'est aujourd'hui la chanson TikTok Girl - mise en ligne sur les plateformes de streaming légales ce vendredi 5 novembre 2021, qui divise les fans.

Dans ce nouveau titre, McFly et Carlito tentent un style country étrange afin de dénoncer les dérives liées à l'application de vidéos. Or, entre les paroles légèrement cringe, "Elle enfile son crop-top Jennyfer et laisse entrevoir ses jambes, elle pense que la fame et les like vont atténuer ses peurs", le ton quelque peu boomer et daté, ainsi que l'utilisation d'un accent limite problématique, cette chanson déçoit une nouvelle fois leurs abonnés.

Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir à quel point les Internautes - qui espéraient un titre sérieux et à la hauteur de leur potentiel, ne sont pas tendres avec eux : "Les musiques de mcfly et Carlito c'est pour nous gêner en fait ?", "TikTok Girl de McFly et Carlito, je range ça tranquillement dans la catégorie 'Crime contre l'humanité'", "Wah la nouvelle chanson de Mcfly et Carlito... Quelle purge".