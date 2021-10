McFly et Carlito annoncent leur premier album et dévoilent le clip de Je scrolle

De YouTube à la musique, il n'y a qu'un pas que de nombreuses stars du web ont déjà franchi. Après Mister V, Squeezie qui a même gagné un NRJ Music Award ou encore Michou qui a sorti son EP, c'est au tour de McFly et Carlito de se lancer. Depuis plusieurs années, David et Raphaël de leurs vrais noms, ont proposé plusieurs singles parodiques à leurs fans dont Je me souviens, leur clip pour promouvoir les gestes barrières suite à un défi d'Emmanuel Macron ou bien La chanson des choses inutiles avec Julien Doré.

L'album de McFly et Carlito sort le...

Les événements musicaux de ce vendredi 15 octobre étaient le retour de Stromae et aussi celui d'Adele mais McFly et Carlito aussi ont fait parler d'eux en annonçant la date de sortie de leur tout premier album. Oui, vous avez bien lu ! Les deux stars du web ont publié une vidéo, le clip de leur titre Je scrolle dont on vous parle plus bas, et dévoilé qu'ils ont enregistré un disque. "C'est non sans émotions qu'on vous dévoile le 1er clip de notre futur (meilleur) album. Sortie le 10 Décembre" peut-on lire. Un cadeau de Noël en avance pour tous leurs fans !

Entre deux vidéos, leur vol avec la patrouille de France et la traversée de la Méditerranée à la rame, McFly et Carlito ont donc trouvé le temps d'enregistrer des titres inédits. Le premier s'intitule Je scrolle et vous pouvez voir le clip sans attendre dans notre diaporama. Une chanson qu'ils ont eux-mêmes composée et qui ne manque pas d'humour dans laquelle ils se moquent de notre habitude à scroller à l'infini.