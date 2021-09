McFly et Carlito, après les airs, la mer ! Ils ont traversé la Méditerranée à la rame (et souffert)

Les stars de YouTube ont été félicitées par leur femmes mais aussi Michou, Inox, Natoo...

Sur les réseaux, les YouTubeurs ont eux aussi partagé des photos et vidéos de ce challenge réussi. "J'ai pas encore les mots. Mais on l'a fait. On vous raconte tout en vidéo bientôt (le temps de dérusher 65h33min55secondes de vidéos)" a également avoué McFly sur Instagram.

Carlito a ajouté de son côté : "3 jours et 2 nuits. Merci infiniment pour votre soutien. 65h de vidéo à dérusher (on va envoyer de la force et des primes à nos monteurs). On vous montre tout ça en vidéo au plus vite mais là je veux juste boire du café et regarder ma famille en souriant. La bouffe lyophilisée c'est pas si mal".