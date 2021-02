Percy Jackson : une star de Umbrella Academy ou de Stranger Things pour la série de Disney+ ?

Même si le projet se fait discret en ce moment, rassurez-vous, l'adaptation de la saga littéraire Percy Jackson en série à destination de Disney+ est toujours d'actualité. L'auteur Rick Riordan l'a récemment révélé, l'équipe chargée de sa production passe ses journées à travailler dessus, "Je sais que cela semble prendre une éternité à se concrétiser, mais c'est parce que l'on met en place tout le travail de fond pour ce projet qui est massif. C'est ce travail qui va mettre en place le ton, le style et le rythme de toute la série".

Quel acteur pour incarner Percy Jackson ?

Aussi, afin de patienter ET d'aider les producteurs à avancer dans le bon sens, les fans de cet univers se sont mobilisés sur Twitter afin de se glisser dans la peau de directeurs/directrices de casting. Le but ? Réfléchir ensemble à l'acteur idéal qui pourrait incarner Percy et remplacer Logan Lerman, l'ex-star de la saga cinématographique lancée en 2010.

Le compte Fandom qui s'est chargé d'organiser tout ça vient de le révéler, le résultat final a désormais de quoi intéresser l'équipe de la série et lui donner des idées. Et pour cause, le choix n°1 des fans pour le rôle principal n'est autre que... "un acteur inconnu". En d'autres termes, le public privilégie aujourd'hui un comédien débutant plutôt qu'une star pour, on l'imagine, favoriser l'immersion dans cette adaptation et éviter le moindre problème d'agenda avec de possibles autres projets pour le candidat qui serait choisi.

De nombreuses stars citées

Il faut dire que parmi les véritables stars également citées dans ce sondage, certaines d'entre elles ont déjà des plannings surchargés, ce qui pourrait potentiellement retarder la production des différentes saisons à venir. Ainsi, on y retrouve notamment Aidan Gallagher (n°3) au casting de Umbrella Academy sur Netflix, Finn Wolfhard (n°8) à l'affiche de Stranger Things sur Netflix ou encore Asa Butterfield (n°10) qui enchaîne les rôles au cinéma (Miss Peregrine) ou dans les séries (Sex Education).

Au final, parmi les comédiens cités, il y en a trois qui pourraient réellement coller en présentant les qualités requises (jeune + talentueux + pas encore une super-star). Au programme ? Jorge Benito vu dans Caronte, Jacob Tremblay vu dans Good Boys et Noah Jupe vu dans The Undoing.