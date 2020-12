Peaky Blinders : la saison 6 annulée à cause du Covid-19 ? Un acteur se confie

Comme de nombreuses autres séries, la production de Peaky Blinders a été fortement impactée, la faute à l'épidémie de Covid-19. De fait, le tournage de la saison 6, qui devait débuter quelques jours après l'annonce du confinement mis en place au Royaume-Uni, n'a toujours pas été lancé. Et si certaines rumeurs laissent entendre que la situation pourrait s'inverser au début de l'année 2021, aucune date n'est officiellement encore connue.

Peaky Blinders est toujours en vie

Faut-il alors craindre le pire pour la série ? Doit-on s'inquiéter de ne jamais voir la suite des aventures de la famille Shelby ? Vous pouvez souffler, Peaky Blinders reviendra bien sur nos écrans d'ici 2021 / 2022. Après avoir confessé, "Je ne sais rien [de l'état de la production]", Finn Cole - l'interprète de Michael Gray, a tout de même confié à Digital Spy, "Mais il y a du mouvement. La saison 6 va réellement voir le jour, ça va vraiment se faire".

Cependant, sans grande surprise, l'acteur a rappelé qu'il faudra simplement faire preuve de patience, "Avec l'état du monde actuel, c'est vraiment difficile d'organiser de telles choses, de les mettre en oeuvre. Mais je serai présent et j'imagine que ça débutera l'an prochain".

Les acteurs dans le flou

Finn Cole l'a d'ailleurs promis, peu importe le temps que cela prendra et les conditions à venir sur les plateaux, il donnera tout pour ce projet, "Je ferai mon maximum pour être là et faire ce qu'ils attendront de moi. Mais il est encore un peu trop tôt pour dire ce qu'il va se passer !"

Et pour cause, inutile de kidnapper le comédien pour lui soutirer des informations sur les épisodes à venir, lui-même n'en sait rien. Interrogé sur les futurs épisodes, il a précisé : "J'attends encore les scripts, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder. En attendant, je suis juste comme n'importe quel fan. Et j'ai vraiment hâte de débuter et de voir ce qui est prévu".

Une raison de plus d'attendre avec impatience que cette année 2020 se termine.