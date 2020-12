Paul Walker : 7 ans après sa mort, sa fille Meadow et Vin Diesel lui rendent hommage

C'était le 30 novembre 2013. Après avoir participé à un événement caritatif, Paul Walker et son ami Roger Rodas prenaient la route dans une Porsche Carrera GT et étaient victimes d'un terrible accident. L'ami de l'acteur, âgé de 38 ans, est mort sur le coup tandis que Paul Walker serait décédé suite à ses blessures et à l'incendie du véhicule. Sa mort, en plein tournage de Fast and Furious 8, avait ému les stars et fans du monde entier. Suite à l'accident, sa fille Meadow avait porté plainte contre le constructeur et un arrangement à l'amiable avait été trouvé.

"Il est toujours avec nous"

Sept ans après ce décès tragique, la famille Fast and Furious a de nouveau rendu hommage à Paul Walker via les réseaux sociaux. A commencer par Vin Diesel qui ne manque jamais une occasion d'évoquer son ami. Sur Instagram, l'interprète de Dom Toretto que l'on retrouvera bientôt dans le 9e film Fast and Furious, repoussé à cause du coronavirus, a posté une belle photo où il pose avec Paul Walker. "Sept ans... Pas un jour ne passe... Ce n'est que de l'amour, pour toujours" a posté l'acteur en légende. Un message aimé par Meadow Walker qui n'a pas hésité à commenter. "Mon ange pour toujours. Mes deux protecteurs et soutiens. Il est toujours avec nous. Je suis tellement bénie de pouvoir l'appeler papa et meilleur ami. Mon amour sans limite" a-t-elle posté.

Sur son compte Instagram, la jeune femme a aussi rendu hommage à son père, décédé alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle l'a fait en postant une photo d'elle enfant dans les bras de Paul Walker. "Ce serait fou de se souvenir de lui en pleurant. Aujourd'hui est une fête de tout l'amour et la joie que tu as amené au monde. Voici une photo de moi et mon meilleur ami en train de faire une sieste" a écrit Meadow. "Il nous manque tellement. De toutes les choses qu'il a données au monde, tu es la plus belle d'entre elles" a commenté Nathalie Emmanuel qui joue Ramsey dans les films.

Parmi les autres hommages, on retrouve aussi ceux de Tyrese Gibson (Roman Pearce) et de Jordana Brewster qui joue la femme de Brian, Mia, dans Fast and Furious :