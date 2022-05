Paola Locatelli dévoile ses talents d'actrice dans la bande-annonce du film Les Liaisons dangereuses

Grand classique de la littérature, Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, publié en 1792, a droit à une nouvelle version. Après avoir servi d'inspiration pour Sexe intentions sorti dans les années 90, c'est à la sauce 2022 que le roman va être revisiter avec un film français réalisé par Rachel Suissa, bientôt dispo sur Netflix.

Rapprochements et séduction dans la bande-annonce des Liaisons dangereuses

Dans cette version 2.0 des Liaisons dangereuses, on retrouve notamment au casting Paola Locatelli. L'influenceuse incarne Célène, une ado qui quitte à Paris et débarque à Biarritz. Déjà fiancée à son amoureux qu'elle a laissé dans la capitale, elle va découvrir un tout nouveau monde... et craquer malgré elle pour Tristan (Simon Rérolle), un beau surfeur. Mais elle ignore qu'elle est en fait au coeur d'un pari passé entre ce dernier et Vanessa, une jeune addict aux réseaux sociaux.

La bande-annonce à voir dans notre diaporama tease un film sexy qui sent bon les vacances d'été et ça tombe bien : Les Liaisons dangereuses sera disponible le 8 juillet prochain sur Netflix. Un film qui devrait donc prendre la suite des films ados récents de la plateforme comme The Kissing Booth ou A travers ma fenêtre. On lui souhaite le même succès !