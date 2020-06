Paga (Les Marseillais aux Caraïbes) et Nacca violemment taclés par Thomas (La Villa 5) !

Depuis son départ des Marseillais, Toto "le sang" s'est fait de nouveaux potes dans l'univers de la télé-réalité, comme Sarah Fraisou, Raphaël Pépin, Vincent Queijo ou encore Jaja, qui s'est métamorphosé, et a vécu des histoires d'amour avec Rawell, Léana et Julie (La Villa des Coeurs Brisés 5). En bref, il s'est passé beaucoup de choses, mais où en sont les rapports de Thomas avec les Marseillais aujourd'hui ?

Thomas toujours en froid avec Paga et Nacca

S'il ne semble pas avoir de problèmes avec Jessica Thivenin, Carla Moreau ou encore Kevin Guedj, avec qui il a confirmé être toujours en contact, c'est toujours tendu avec Paga et Nacca : "je ne parle pas aux s*lopes", a-t-il d'ailleurs répondu à la question d'un internaute lui demandant s'il ne s'entendait pas avec le petit ami d'Eloïse. Thomas n'y va pas non plus en douceur concernant l'ex d'Adixia : "on ne boxe pas du tout dans la même catégorie. Moi je sais porter mes c*uilles, lui tourne sa veste et essaie de n*quer tout le monde. Du coup, ciao." C'est pas la joie en effet.