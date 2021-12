Outlander : voici les acteurs qui auraient pu jouer Jamie (ça va vous étonner)

Comment imaginer Jamie Fraser sous les traits d'un autre acteur que Sam Heughan ? Après une longue pause à cause de la pandémie, la saison 6 de Outlander sera enfin diffusée à partir du 6 mars 2022 aux US, soit dès le 7 mars sur Netflix en France. On y retrouvera évidemment Jamie et Claire (Caitriona Balfe) pour l'adaptation du 6ème roman de Diana Gabaldon, La Neige et la Cendre.

Si la série n'a commencé qu'en 2014 à la télé américaine, les romans ont été lancés il y a déjà un moment : le premier volume est sorti aux Etats-Unis en 1991 (Diana Gabaldon vient de publier le 9ème roman, Go Tell the Bees That I Am Gone, le 23 novembre dernier). Et avant la série, c'est dans un film que Jamie et Claire ont failli être présents. Avec d'autres acteurs évidemment.

Ces deux stars ont failli jouer Jamie et on ne s'en remet pas !

Dans une nouvelle interview donnée à Parade à l'occasion de la sortie du 9ème roman des aventures des Fraser, Diana Gabaldon a fait une surprenante révélation. L'autrice américaine y a évoqué un projet de film datant d'il y a déjà un moment. Et pour cause, comme elle l'a dévoilé, ce sont deux acteurs très célèbres mais d'une autre génération qui ont été considérés pour incarner le héros : Sean Connery et Liam Neeson ! L'ex-interprète de James Bond, décédé en octobre 2020, et la star de Taken, faisaient partie du top de Diana Gabaldon pour Jamie.