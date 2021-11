Outlander saison 6 : date de sortie dévoilée, nouvelles révélation inquiétantes sur la suite

Le tournage de la saison 6 d'Outlander n'a pas été simple (report de plusieurs mois suite à l'épidémie de Covid-19, nouvelles contraintes sur les plateaux afin de respecter les règles sanitaires...), mais les nouveaux épisodes sont désormais dans la boîte. Et si l'équipe créative doit encore peaufiner quelques détails en post-production, leur diffusion n'a jamais été aussi proche.

La date de sortie de la saison 6 d'Outlander dévoilée

Ce lundi 22 novembre 2021, Diana Gabaldon - l'autrice de la saga littéraire dont est adaptée la série, a en effet confirmé que Starz (chaîne américaine) a enfin choisi une date de retour pour les nouvelles aventures de Claire (Caitriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan).

Au programme ? Sortez votre agenda et notez : c'est le 6 mars 2022 que la diffusion débutera aux USA. Côté programmation, attendez-vous à une diffusion hebdomadaire. On le sait, seuls 8 épisodes ont pu être tournés et on n'imagine pas Starz tout balancer d'un coup, alors même que la future saison 7 doit désormais partir en tournage. Enfin, sachez que du côté de la France, c'est sur Netflix que l'on pourra retrouver cette suite. En revanche, on ne sait pas encore de quelle façon la plateforme proposera la série (US+24 ? Plus tard dans l'année ?).

De nouveaux épisodes très sombres

A noter que Starz, en plus de dévoiler une nouvelle image inédite de cette saison 6 (voir ci-dessous), en a également profité pour mettre en ligne le très long synopsis de celle-ci. Au programme ? Comme prévu, attendez-vous à des épisodes extrêmement sombres : "Cette nouvelle année suivra le combat de Claire et Jamie afin de protéger leurs proches, en même temps qu'ils navigueront à travers les épreuves et tribulations d'une vie dans l'Amérique coloniale. Etablir un foyer dans ce Nouveau Monde n'est aucunement chose facile, particulièrement dans cette partie sauvage de la Caroline du Nord - et peut-être plus encore, durant une période de bouleversement politique dramatique."

Mais ce n'est pas tout, le premier résumé officiel annonce également des tensions entre nos héros préférés et les personnages qui les entoureront, "Les Fraser s'efforceront de trouver la paix et de s'épanouir au sein d'une société qui, comme le sait Claire, avance vers sa Révolution. Claire et Jamie devront défendre leur foyer, construit sur une terre offert par la Couronne, pas seulement contre des forces extérieurs, mais également face à l'augmentation des conflits au sein de la communauté qu'ils gèrent. (...) Si la saison 4 demandait 'Qu'est-ce qu'un foyer ?' et que la saison 5 s'interrogeait sur 'Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour protéger votre maison ?', la saison 6 explorera ce qu'il se passe quand il y a une certaine division parmi les habitants du refuge que vous avez créé. Quand vous devenez malgré-vous un outsider, un étranger." Ca promet...