Outlander saison 7 : ce personnage culte revient... mais avec une autre actrice

Outlander nous a laissé en plein suspense à la fin de la saison 6 de la série. Claire (Caitriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan) ont été séparés et Claire se retrouvait dans une situation très délicate. Accusée du meurtre de Malva, elle était emprisonnée et risque gros. Bon, on s'en doute, celle qui a voyagé dans le temps ne va pas trop mal s'en sortir puisqu'elle sera rapidement réunie avec son mari dans la saison 7 de la série. Les premières images du tournage montraient d'ailleurs les acteurs réunis. Les stars de la série sont en plein boulot pour mettre en boîte les futurs épisodes et on sait déjà que la suite sera plus longue et que le fils caché de Jamie sera au programme. Mais ce n'est pas tout !

Les nouveaux épisodes, adaptés du 7ème roman de la saga Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, vont accueillir pas mal de nouveaux acteurs pour agrandir le casting. Mais il y aura aussi plusieurs revenants au programme. Eh oui, on va revoir des visages bien connus mais pas seulement.

Des personnages de retour dans la suite d'Outlander

Pour sa saison 7, Outlander va de nouveau accueillir plusieurs visages familiers et appréciés des fans. Parmi ceux qui reviennent, on retrouve Dougal MacKenzie (Graham McTavish), Laoghaire Fraser (Nell Hudson), Ian Murray (Steven Creen), Geillis Duncan (Lotte Verbeek), Brian Fraser (Andrew Whipp) mais aussi Joan McKimmie (Layla Burns).