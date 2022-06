Outlander saison 7 : deux nouveaux personnages importants des romans confirmés pour la suite

Après la famille Christie dans la saison 6 d'Outlander, il y aura encore du sang neuf pour la saison 7 de la série ! Cette suite déjà très attendue ne va pas arriver tout de suite mais c'est pour la bonne cause : elle sera deux fois plus longue que la sixième saison avec 16 épisodes. Eh oui, Outlander nous gâte. Dans ces nouveaux inédits, on retrouvera William, le fils caché de Jamie, joué par Charles Vandervaart. Et il n'est pas le seul nouveau au casting.

Les Hunter débarquent dans Outlander

En plus de l'arrivée de William, les fans d'Outlander vont découvrir un nouveau duo qui sera important dans la suite : les Hunter. Si vous n'avez pas lu les romans de Diana Gabaldon, ce nom ne vous dit sûrement rien mais, dans le 7ème livre intitulé L'Écho des coeurs lointains, les Fraser croisent la route de Rachel et Denzell Hunter. Ils rencontrent Ian (John Bell) et William alors que ce dernier est grièvement blessé. Ian et William tombent même sous le charme de Rachel.

Comme l'a rapporté Deadline, info ensuite confirmée sur le compte Instagram d'Outlander, ces deux personnages importants seront donc au programme de la saison 7 et on sait qui va les interpréter. La production a choisi Izzy Meikle-Small (vue dans Ripper Street) et Joey Phillips (Doctors) pour incarner ces deux nouveaux.