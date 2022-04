Outlander saison 6 : mort de (SPOILER) dans l'épisode 6, l'interprète réagit

Première question : pourquoi a-t-elle accusé à tort Jamie ? L'interprète de Malva a révélé à Entertainment Weekly que les abonnés Netflix auront les réponses à cette question, et découvriront aussi qui est le vrai père. "Nous en saurons plus. Il y a évidemment une explication solide. Et je ne veux pas trop en dévoiler. Mais il y a une raison derrière la folie" a ainsi confié Jessica Reynolds.

"Je ne pouvais pas imaginer que quelque chose de pire m'arrive"

Quant aux circonstances de la mort de Malva, l'actrice a précisé au même média que là aussi, les fans auront des réponses sur ce bouleversement. "Nous la saurons [l'identité du coupable] à un moment donné. C'est dans les livres, non ? Vous pouvez le rechercher" a-t-elle déclaré, avant de se rétracter : "Enfin, non, ne le faites pas".

Enfin, Jessica Reynolds s'est également confiée sur la mort de son personnage. Visiblement, elle savait dès le début "qu'il y allait avoir des choses sombres qui allaient se passer" parce qu'à son audition pour le rôle de Malva, il y avait déjà la scène d'accusation de l'épisode 6. Surtout, une fois engagée au casting d'Outlander, la comédienne a lu les livres pour mieux comprendre ce qu'il se passait exactement.

Et, à l'instar de n'importe quel fan, elle a été choquée en découvrant sa mort, l'identité du père et celle du tueur : "Je me suis dit 'Oh mon Dieu', ce sont les pires circonstances d'un personnage, de n'importe quelle personne que j'ai jamais rencontrées. Je ne pouvais pas imaginer que quelque chose de pire m'arrive. C'est une tragédie grecque".