Outlander : Sam Heughan raconte la pire scène à tourner, "C'était difficile et intense"

Sam Heughan raconte sa scène la plus difficile à tourner dans Outlander : "C'était assez intense"

La saison 6 d'Outlander se dévoile épisode par épisode, chaque semaine sur Netflix. L'occasion pour les fans de retrouver Claire (incarnée par Caitriona Balfe) et Jamie (interprété par Sam Heughan) et leurs fameuses scènes de sexe (pour lesquelles ils sont désormais aidés par une coordinatrice d'intimité). Mais quelle a été la scène la plus dure à tourner dans Outlander, toutes saisons confondues ? Sam Heughan a raconté sa scène la plus difficile lors de son passage dans le podcast Just for Variety.

Pour l'acteur, c'est lorsque son personnage Jamie a été violé et agressé sexuellement dans les épisodes 15 et 16 de la saison 1 d'Outlander que c'était le plus dur. Une séquence choc qui était aussi délicate et compliquée à tourner pour Sam Heughan. "C'était assez graphique" a-t-il expliqué, et "en tant qu'acteur, nous aimons les défis. C'est mon cas. Je veux aller dans des endroits sombres, mais c'était assez difficile à tourner. C'était assez intense".

"Je pense que je suis plutôt doué pour me couper de tout ça" a déclaré Sam Heughan, "Mais en fait, à cette époque, c'était juste un endroit très étrange parce que j'avais tellement de prothèses et tellement de maquillage. Je commençais très tôt, à 4 heures du matin, et je ne finissais pas avant 7 ou 8 heures du soir. Je logeais dans un tout petit hôtel à côté du studio. C'est presque devenu une petite prison bizarre. J'étais littéralement dedans tout le temps. Et je me souviens que c'était très, très intense, mais c'était aussi vers la fin de la saison". Après ça, il a eu besoin de faire un break pour souffler : "J'ai pris un peu de repos et je suis allé dans les Highlands, en Écosse".

Sam Heughan s'exprime aussi sur la scène de viol de Claire (jouée par Caitriona Balfe)

Dans le final de la saison 5 d'Outlander, c'est Claire qui se fait violer par plusieurs hommes. Sam Heughan a aussi réagi à cette scène de viol que sa partenaire Caitriona Balfe a dû jouer : "Il y a 8 ans, lorsque nous tournions le traumatisme de Jamie ou l'agression de Jamie, c'était un monde très différent. Nous en montrions davantage. Mais maintenant, cette fois, nous voulions vraiment faire quelque chose de plus abstrait, tout en entrant dans l'esprit de la victime".