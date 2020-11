Outlander saison 6 : le tournage bientôt lancé ? Sam Heughan donne des nouvelles

On a l'habitude d'attendre longtemps entre deux saisons de Outlander mais cette fois, ça s'annonce encore plus long. Comme de nombreuses séries, le show dispo chez nous sur Netflix a été impacté par la pandémie de coronavirus. Le tournage de la saison 6 devait débuter en mai, juste après la diffusion du final de la saison 5, mais à cause du confinement mis en place au Royaume-Uni où est tourné le show, la suite a pris beaucoup de retard. Mais rassurez-vous, elle ne fait pas partie de la liste des séries annulées à cause de la pandémie.

Sam Heughan donne des nouvelles du tournage de la saison 6 de Outlander

S'il faudra attendre 2021 pour découvrir les nouveaux épisodes de Outlander, la production avance petit à petit, même si le tournage n'est pas encore officiellement lancé. Interrogé dans l'émission This Morning ce mercredi 4 novembre, Sam Heughan a assuré que la suite se préparait lentement mais sûrement. "Nous avons été retardés, le tournage devait débuter en mai" a d'abord confié l'interprète de Jamie Fraser, avant d'ajouter : "Nous sommes en train de nous préparer. Nous avons essayé les costumes, nous avons les scripts, on y arrive. C'est une série épique donc ça prend du temps mais nous serons de retour pour une saison 6". Selon des rumeurs, le tournage de la sixième saison de Outlander pourrait ne débuter qu'en janvier 2021.

Sam Heughan a sorti un livre avec une star de la série

Si vous êtes en manque de Outlander, sachez que Sam Heughan vient tout juste de publier un livre en compagnie de Graham McTavish, qui jouait le rôle de Dougal MacKenzie dans la série. Leur livre, Clanlands: Whisky, Warfare, and a Scottish Adventure Like No Other, est dispo en anglais et nous emmène en road trip en Ecosse. Les acteurs ont également été filmés durant leur aventure et une mini-série documentaire intitulée Men in Kilts sera prochainement disponible aux USA sur Starz, qui diffuse aussi Outlander. Découvrez le teaser :