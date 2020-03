Outlander saison 5 : Sam Heughan promet plus de scènes d'amour

Ah Outlander, ses paysages, ses intrigues sanglantes et... ses scènes de sexe ! Eh oui, le succès de la série basée sur les romans de Diana Gabaldon est en (grande) partie dû à l'histoire d'amour entre Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe). Pourtant, depuis le début de la saison 5, ce n'est pas vraiment la grande joie pour nos héros et notamment pour Jamie qui est tiraillé entre son parrain Murtagh (Duncan Lacroix) et sa promesse au Gouverneur.

Plus de scènes d'amour à venir

Si, pour l'instant, cette saison 5 de Outlander ne s'annonçait pas vraiment très sexy, rassurez-vous : il y aura bien de nombreuses scènes d'amour dans les épisodes à venir, parole de Jamie Fraser ! Eh oui, Sam Heughan a affirmé au site de Daily Record que Jamie et Claire seront toujours aussi proches. "Il y a plus de scènes d'amour cette saison et elles sont très belles" a confié l'acteur que l'on retrouvera prochainement dans le film Bloodshot. Sam Heughan qui serait célibataire aux dernières nouvelles a aussi évoqué ces scènes intimes pour lesquelles il n'utilise pas de doublure. "Au départ, c'était un peu bizarre mais c'est plus facile désormais. On est beaucoup plus relax" a-t-il confié.

Si les scènes d'amour seront au programme, il y aura aussi sûrement du sang et des larmes. En tout cas, Sam Heughan a déjà teasé que cette saison 5 sera "la plus difficile" de toutes pour les téléspectateurs. "Je sais que les fans ont beaucoup attendu cette nouvelle saison mais c'est épique, il y a beaucoup de facteurs, des endroits différents, ça bouge beaucoup." a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "A chaque saison, à chaque épisode, il y a toujours un défi. Cette saison ne fait pas exception et c'est peut-être la plus difficile". Tremblez !!!

La saison 5 de Outlander continue tous les lundis en US+24 sur Netflix.