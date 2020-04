Outlander saison 5 : le personnage mort dans l'épisode 7 devait être présent plus longtemps

On ne s'en remet pas... A la fin de l'épisode 7 de la saison 5 de Outlander, Jamie (Sam Heughan), Claire (Caitriona Balfe) et Brianna (Sophie Skelton) retrouvaient un corps qui pourrait être celui de Roger (Richard Rankin) pendu à un arbre (découvrez si le personnage est mort ou non selon les romans). Mais ce n'est pas tout : un peu plus tôt, Murtagh était tué dans l'affrontement entre la milice de Jamie et son groupe. Duncan Lacroix qui incarnait le parrain du héros de la série s'est confié sur ce départ... et a expliqué qu'il n'était pas prévu si tôt.

Murtagh a failli être présent dans la saison 6

En ce qui concerne l'intrigue de Murtagh, la série n'a pas suivi les romans écrits par Diana Gabaldon, dont Outlander est adaptée. Dans les livres, le parrain de Jamie meurt dans le deuxième roman, lors de la bataille de Culloden qui a eu lieu au début de la saison 3 dans le show. Dans une interview donnée à Collider, Duncan Lacroix explique qu'il devait, à l'origine, être présent jusqu'à la saison 6 de la série puisqu'il avait signé un contrat. Mais finalement, les scénaristes en ont décidé autrement. "J'ai appris la mort de mon personnage juste avant le début de la saison (...) Je devais rester six saisons mais le personnage était arrivé à sa fin et ils m'ont appris ça au début du tournage" a-t-il confié.

De retour dans la suite ?

Une déclaration qui pourrait donner des idées à certains : Murtagh pourrait-il revenir (pour des scènes de flashbacks par exemple) dans la suite de la série ? Duncan Lacroix n'a pas souhaité répondre à cette question, expliquant qu'il "ne savait pas" si cela était possible.

La saison 5 de Outlander continue tous les lundis en US+24 sur Netflix.