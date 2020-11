One Piece : l'actrice Tanaka Mayumi (Luffy) a peur de mourir avant la fin de l'anime

Eiichiro Oda l'a récemment affirmé, One Piece - son manga débuté depuis en 1997 (oui, déjà) est proche de la fin. A en croire le mangaka, les aventures de Luffy et sa bande devraient ainsi se conclure d'ici 5 ans. Un état des lieux qui déçoit logiquement les nombreux fans de ces pirates pas comme les autres, mais qui devrait rassurer Mayumi Tanaka.

Mayumi Tanaka a peur de ne pas doubler Luffy jusqu'à la fin

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sa voix devrait pourtant vous ramener plein de souvenirs à la figure. Et pour cause, il s'agit de la comédienne qui incarne Luffy dans le célèbre anime de la Toei Animation. Or, si elle s'amuse toujours autant à incarner l'homme au chapeau de paille depuis 1999, à désormais 65 ans, elle s'inquiète régulièrement de ne plus être mesure de pouvoir porter un tel personnage à l'écran pendant encore longtemps.

Dans une interview récemment dénichée par les fans de One Piece, Mayumi Tanaka a notamment révélé, "Je n'aurais jamais imaginé que One Piece durerait aussi longtemps. Chaque année, Oda me dit, 'Mayumi-san, ça s'arrêtera dans 10 ans'. Mais je ne sais pas si je serai encore en vie à ce moment-là". Une petite remarque faite sur le ton de l'humour, mais pas tant que ça.

A la recherche d'un successeur ?

L'actrice l'a ensuite précisé, c'est un sujet auquel elle réfléchit sérieusement, "Si je choisis un(e) remplaçant(e) dès maintenant, peut-être que les fans de One Piece l'accepteraient [au moment de sa mort]". Bon, on vous rassure tout de même, Tanaka Mayumi n'est pas encore tout à fait dans cet état d'esprit. Surtout, elle est loin d'être particulièrement bien entourée pour l'aider dans cette quête.

"J'ai demandé des idées à mon fils et il m'a répondu, 'Un(e) remplaçant(e) pour Luffy ? Hummm... Nozawa Masako-san (la voix de Son Goku)". Et je lui ai dit qu'elle a environ 20 ans de plus que moi, que c'était inutile !" a-t-elle ajouté en rigolant.

Un anime One Piece sans la voix de Mayumi Tanaka ? On n'y avait jamais songé et on n'a même pas envie de l'imaginer. Comme quoi, la future fin de l'histoire n'est pas une si mauvaise chose en fait...