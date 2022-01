Obsèques de Gaspard Ulliel : dernier hommage et discours déchirants pour son fils de 6 ans

Après la cérémonie, le cercueil a été accueilli sous les applaudissements des anonymes, tenus à l'extérieur de l'édifice. Une façon de rendre hommage à Gaspard Ulliel et de donner de la force à sa famille dont son fils Orso, 6 ans, qui était présent.

"Comme toi, papa est un rêveur et un aventurier"

Selon Le Parisien, cette messe aurait été rythmée par des discours bouleversants de ses amis proches. Dans leurs émouvants messages, ils se seraient surtout adressés au fils de l'acteur. "Comme toi, papa est un rêveur et un aventurier" a déclaré Stéphane, l'un des amis de l'acteur disparu. Mallory, un autre proche de l'acteur, a aussi pris la parole. "On s'est toujours demandé, nous ses copains, si ton papa n'était pas un superhéros. Il savait attirer les papillons de jour et de nuit. Il était Peter Pan et nous étions ses enfants perdus" a-t-il déclaré. Enfin, le parrain du petit Orso, Benjamin, a lancé un message à tous : "Je sais que cet effort sera surhumain. Il voulait tout, sauf votre malheur. Il est triste de nous voir tristes, j'en suis certain".

Le lieu de son inhumation révélé

Après cette cérémonie, un autre hommage sera rendu à Gaspard Ulliel, uniquement en présence de sa famille et de ses amis. L'acteur sera inhumé au cimetière du Père Lachaise à Paris. Un lieu où reposent déjà de nombreuses personnalités.