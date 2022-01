Gaspard Ulliel mort : port du casque et premiers soins, le médecin de la station se confie

Le 19 janvier 2022, le monde du cinéma a perdu l'un de ses plus grands représentants. A la suite d'un accident de ski, après une collision avec une autre personne, Gaspard Ulliel - récompensé de deux César au fil de sa jeune carrière, est décédé à l'âge de 37 ans. Une disparition qui a choqué le public, mais également ses proches au sein du 7ème Art, et sur laquelle vient de revenir Arnaud Bouvet - le médecin de la station La Rosière, en Savoie.

Le casque aurait-il pu sauver Gaspard Ulliel ?

Alors que de nombreuses personnes se demandent encore aujourd'hui si ce drame aurait pu être évité avec le port d'un casque, Arnaud Bouvet - qui est tenu par le secret médical, a néanmoins profité de son passage chez RTL ce jeudi 27 janvier 2022 pour révéler, "Tout dépend de la violence du choc". Il l'a ensuite ajouté, "Le port du casque n'aurait peut-être pas évité l'issue dramatique, mais l'inverse est tout aussi vrai."

Malgré tout, à en croire un expert récemment interrogé par France Bleu, ce genre d'accident pouvait être rapidement fatal, peu importe la vitesse ou le port d'un casque. "C'est comme si vous étiez à vélo et que vous preniez un mur sans freiner à 30 ou 40 km/h" expliquait-il ainsi.

Les premiers secours ont tout fait pour sauver l'acteur

De son côté, Arnaud Bouvet - appelé en renfort dès les premières minutes, a ensuite promis que tout avait été mis en place pour sauver la vie de Gaspard Ulliel, alors inconscient, "Ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan de la rapidité des secours, les pisteurs ont mis une à deux minutes à être sur zone."

Le médecin l'a confié, le protocole a été suivi à la lettre et rien n'a été laissé au hasard au moment de s'occuper du comédien. "Dès que l'état s'est dégradé, j'ai été appelé. Je suis monté rapidement au central des pistes et j'ai été déposé en motoneige, a-t-il expliqué. J'ai essayé de faire le mieux pour la victime en attendant le Samu. On a médicalisé à deux le patient avant son évacuation par hélicoptère."

Malheureusement, malgré la rapidité de ces premiers secours et son transfert en urgence au CHU de Grenoble, l'état de Gaspard Ulliel état donc trop grave pour espérer une issue positive, et la star de Moon Knight (nouvelle série Marvel) est décédée le lendemain.