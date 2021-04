Objectif Reste du Monde : Laura Lempika empêcherait son ex BFF Marie de participer

Laura Lempika en guerre avec son ex BFF Marie Thomae ? Elle l'empêcherait de faire Objectif Reste du Monde

Si aujourd'hui Laura Lempika est connue pour son mariage avec Nikola Lozina et pour le fait qu'ils ont eu un enfant ensemble, c'est dans Secret Story 11 qu'elle a commencé à se faire connaître. Elle était alors BFF de Marie Thomae. Le secret de Laura ? "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des secrets", Marie ayant laissé sa place pour que Laura intègre l'aventure animée par Christophe Beaugrand. Sauf que depuis la fin du tournage de Secret Story 11, les candidates de télé-réalité ont eu un gros clash et sont en guerre. Laura Lempika empêcherait même Marie Thomae de participer à Objectif Reste du Monde sur W9.

Depuis, Laura Lempika a participé aux saisons 3, 4 et 5 des Marseillais VS Le Reste du Monde sur W9 ou encore à Moundir et les Apprentis Aventuriers 3. Et bien sûr, elle sera dans Objectif Reste du Monde avec son chéri Nikola Lozina. Sauf que Marie Thomae aussi devait intégrer la nouvelle émission. Elle qui a été prétendante dans Les Princes de l'amour 8 (Les Princes et les Princesses de l'amour 4) sur W9 est revenue à la télé. Du coup, la prod d'Objectif Reste du Monde lui a proposée de venir sur le tournage, mais Laura l'aurait empêchée de participer...

"Ils sont venus à moi, il y a 1 mois et demi ils m'ont démarchée", "c'est eux qui m'ont posé des questions par rapport à Laura" et "comment ça a été notre relation, s'il y a encore des trucs, si on se parle" a expliqué Marie à Sam Zirah. Elle avait avoué sa déception sur les réseaux de ne pas être au casting à cause de son ancienne meilleure amie.