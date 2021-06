Objectif Reste du Monde - Bastos et Isabeau se rapprochent : "On est comme des aimants" (EXCLU)

Bastos et Isabeau se rapprochent dans Objectif Reste du Monde

Dans Objectif Reste du Monde, tout va très vite ! PRBK vous propose un nouvel extrait vidéo exclu de l'épisode d'Objectif Reste du Monde qui sera diffusé ce vendredi 18 juin 2021 sur W9. Et dans les images inédites et exclusives, vous allez voir que ça avance très bien entre Bastien Grimal alias Bastos et Isabeau. Alors que déjà, depuis l'arrivée de Bastos dans la famille du RDM, il a séduit Isabeau par sa spontanéité et sa folie, les choses semblent aller de plus en plus vite entre eux. Après un premier rapprochement lors d'une soirée dans l'épisode d'hier, jeudi 17 juin 2021, la drague va encore plus loin dans l'épisode inédit.

"Tu veux être chef avec moi" lance Isabeau à Bastos. "Je veux gagner des jeux" lui avoue le candidat de télé-réalité qui est aussi YouTubeur comme ses potes Darko et Julien. "Ben gagne, comme ça tu seras chef avec moi" lui a alors répondu l'ex prétendante qui était dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 (Les Princes de l'amour 8) sur W9. "Je veux bien être le mari de la chef" a alors répondu Bastos, qui était lui aussi au casting des Princes de l'amour 8 mais du côté des Princes.

Bastos qui a rejoint le casting d'Objectif Reste du Monde a même avoué face caméra : "Je ne sais pas comment l'expliquer, avec Isabeau quand on est à côté c'est fluide, c'est naturel", "moi, c'est ce genre de connexion que je recherche. On est comme des aimants, on est tout le temps assis à côté, on rigole tout le temps ensemble. Vraiment on s'entend très très bien".

Isabeau semble avoir oublié Simon, et Bastos a tourné la page avec Kellyn

Avant ce rapprochement dans Objectif Reste du Monde, Isabeau s'était mise en couple avec Simon Castaldi dans Objectif Reste du Monde. Ils se connaissaient depuis Les Princes de l'amour 8 et étaient devenus potes. Sauf que l'amitié a dévié en amour. Jusqu'à ce qu'ils se séparent. Et quelques heures après sa rupture avec Isabeau, Simon a embrassé Giuseppa, l'ex d'Illan, avec qui il est en couple dans les épisodes actuels.

Quant à Bastos, qui vient d'arriver dans les épisodes d'Objectif Reste du Monde, sa dernière relation amoureuse filmée était avec Kellyn dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4. Mais Bastos et Kellyn s'étaient rapidement séparés eux aussi.