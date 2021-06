Simon Castaldi (Objectif Reste du Monde), un faux couple avec Isabeau ? Il réagit aux critiques

C'est la guerre dans Objectif Reste du Monde ! Une véritable tempête s'est abattue sur la villa lorsque Simon Castaldi a embrassé Giuseppa peu de temps après sa rupture avec Isabeau. Un bisou loin d'être discret puisqu'il s'est passé devant les candidats, dont Isabeau. L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 a alors pété un énorme câble, se retrouvant ensuite seule contre tous. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de sa pote Feliccia.

"Isabeau et moi, on avait une relation super passionnelle"

Énervée de voir Isabeau triste à cause des moqueries, notamment de Milla Jasmine et Hilona, la petite amie de Mujdat Saglam (qui était encore son ex à l'époque) est partie voir les filles dans leur chambre afin de défendre son amie. Une arrivée très mal reçue et qui a déclenché une (autre) violente altercation entre Milla et Feliccia, obligeant les autres candidats à les séparer. De leur côté, Simon Castaldi et Isabeau ont eu l'occasion de régler leurs comptes, mais en parallèle de la diffusion, le fils de Benjamin Castaldi doit gérer les haters l'accusant d'avoir formé un faux couple avec Isabeau.

Il n'a pas manqué de répondre aux critiques sur Snapchat : "Isabeau et moi, on avait une relation super passionnelle. C'est une fille que j'ai toujours beaucoup aimé, sur Les Princes aussi je l'ai beaucoup aimée. Maintenant, des gens disent : 'Oui mais pourquoi sur Les Princes tu as rien dit ?' Bah parce qu'il y avait Marvin, que moi je ne suis un mec qui va essayer de taquer ou quoi. Sur Les Princes, j'étais très bridé, c'est ma première télé, je n'étais pas forcément très à l'aise."