Nouveautés Netflix : oubliez la Formule 1, ce nouveau docu-série sportif va vous rendre accro

Les nouveautés films Netflix du 13 au 19 janvier 2023

Chien perdu : adapté du roman Dog Gone: A Lost Pet's Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home de Pauls Toutonghi, ce film à la vibe feel good - porté par le génial Rob Lowe, a tout pour nous faire couler une petite larme grâce à une histoire aussi rafraîchissante que belle. On y suit un fils et son père qui, après avoir perdu leur chien sur le sentier des Appalaches, font tout pour le retrouver afin de lui administrer un médicament capable de lui sauver la vie. Prévoyez vos mouchoirs.

Date de sortie : vendredi 13 janvier

Mémoire effacée : film culte du début des années 2000, ce thriller porté par Julianne Moore jouera avec vos nerfs et vous retournera le cerveau. Tout commence par un drame avec le crash d'un avion qui transportait un groupe d'enfants. Le twist ? A la suite de cet accident, les mémoires de leurs proches sont mystérieusement effacées et plus personne ne se souvient d'eux. Personne sauf l'héroïne incarnée par Moore qui est la seule à garder un souvenir de son fils. A-t-elle imaginé cet enfant comme on le lui assure ou bien est-elle la seule personne encore consciente de la réalité qui entoure la ville ? Et si oui, pourquoi ?

Date de sortie : dimanche 15 janvier

Le Coup du siècle : rien de mieux qu'une comédie bien barrée pour affronter la déprime hivernale. Et justement, ce film porté par un duo déjanté composé de Anne Hathaway et Rebel Wilson, qui incarnent deux arnaqueuses/voleuses prêtes à tous les coups bas pour faire les poches d'un milliardaire, est le meilleur médicament pour retrouver le sourire. Du WTF et de l'humour comme on en veut plus !

Date de sortie : mardi 17 janvier