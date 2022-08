Nouveautés Netflix : la pire saga de la plateforme se termine enfin et la suite d'une série animée culte

Les nouveautés films Netflix du 19 au 25 août 2022

365 jours, l'année d'après : Suite et fin de l'histoire compliquée entre Massimo et Laura. Cette dernière a survécu à ses blessures mais ce n'était que le début des ennuis pour Massimo. Le retour de Nacho, plus décidé que jamais à séduire Laura, va mettre le couple en danger.

Déjà dispo.

Fullmetal Alchemist, la vengeance de Scar : Les fans de Fullmetal Alchemist peuvent se jeter sur ce nouveau film où les frères Elric affrontent un nouvel adversaire encore plus redoutable.

Dispo le samedi 20 août.

That's Amor : encore une bonne comédie romantique comme on les aime ! Larguée par son mec et virée de son boulot, Sofia décide de repartir à zéro et rencontre un chef espagnol séduisant. Un peu de piment, ça ne fait jamais de mal !

Dispo le jeudi 25 août.

Les autres nouveautés Netflix du 19 au 25 août 2022

Selling the OC : Après Selling Sunset, le groupe Oppenheim débarque dans le comté d'Orange (alias The OC) pour de nouvelles aventures immobilières et personnelles. Le soleil, la mer et de sublimes villas à faire pâlir tout le monde seront évidemment au rendez-vous.

Dispo le mercredi 24 août.