Rick et Morty saison 5 : Adult Swim tease un projet en live-action

1) Un simple buzz :

Ce n'est pas un secret, le personnage de Rick est fortement inspiré de celui de Doc dans Retour vers le futur. Conscient de ça, Christopher Lloyd n'a d'ailleurs jamais caché être prêt à célébrer ce lien d'une façon ou d'une autre. "Je ne suis pas la série assidument, mais j'ai déjà vu quelques épisodes, et je dois avouer que c'est très amusant, confiait-il récemment au Phoenix New Times. Je sais que c'est une sorte de parodie de Doc et Marty. Donc bien sûr que j'aimerais jouer [dans un tel projet]. Ca serait vraiment amusant".

Il n'est donc pas idiot de penser que les créateurs ont fait appel à lui pour une série de vidéos du genre publiées sur les réseaux sociaux afin de faire le buzz tout le week end. L'intérêt ? C'est ce dimanche 5 septembre 2021 que sera diffusé le double épisode final de la saison 5. Aussi, quoi de mieux qu'un tel teasing pour avertir les fans et attirer un maximum de personnes devant la série ?

2) L'exploration d'un multivers :

Depuis les débuts de la série, les créateurs mettent en scène des idées toutes plus folles les unes que les autres à travers des univers tous plus WTF les uns que les autres. Il n'est alors pas idiot de penser que ce grand final pourrait voir Rick et Morty débarquer sur la planète "live-action" de leur propre monde, la Terre C-132.

Après tout, il n'est pas rare de voir des séries live s'offrir, le temps d'un épisode, quelques séquences en animation ou stop-motion pour surprendre les fans (Lucifer, Community...). Et quand on connait le plaisir que prennent Dan Harmon et Justin Roiland à détourner les codes de la télévision, il serait finalement logique de les voir faire l'inverse ici en intégrant un passage en live-action dans une série habituellement animée. De fait, ce teasing de quelques secondes serait alors en réalité un court extrait d'un passage beaucoup plus long à venir dans l'épisode...

3) La scène post-générique :

Ce n'est pas un secret, on a régulièrement le droit à des scènes post-générique à la fin des épisodes de Rick & Morty, qui permettent généralement de boucler une intrigue ou d'approfondir une vanne faite en amont. Par conséquent, une telle séquence en live-action aurait parfaitement sa place à la fin du final. Etant donné que l'on ne sait pas encore à quelle date sera diffusée la saison 6, ça serait un joli cadeau aux fans afin de les remercier à l'avance pour leur patience. Et cette vidéo serait donc un teasing de ce petit bonus à découvrir lors du final.