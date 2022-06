Nouveautés Netflix : après avoir séduit des millions de fans, cette actrice revient avec un scandale autour d'une sextape

Cette semaine, un film d'horreur culte sort du catalogue Netflix mais on te rassure, tu as encore de quoi faire si tu as la flemme de sortir et de voir des gens (on ne juge pas...). Après la sortie de la compétition de rap Nouvelle école (découvre notre zoom sur l'une des candidates incontournables), la plateforme va nous proposer de nombreux nouveaux programmes dans les prochains jours.

Et ça commence dès ce vendredi 10 juin avec l'arrivée de la série Intimidad portée par Itzar Ituño. Six mois après la fin de La Casa de Papel, l'interprète de Lisbonne est de retour sur Netflix : elle incarne une politicienne qui fait face à un scandale quand une vidéo de ses ébats leake dans la presse. Autre série à ne pas manquer : la saison 6 de Peaky Blinders qui arrive enfin en France après sa diffusion en Angleterre. Savais-tu d'ailleurs que Cilian Murphy a bien failli ne pas incarner Tommy ? Eh oui, on en apprend tous les jours !

Les nouveautés séries Netflix du 10 au 16 juin 2022

Intimidad : une politicienne fait face à un scandale après la publication de sa sextape.

Avec Itzar Ituño, dispo le vendredi 10 juin

Peaky Blinders saison 6 : l'ultime saison des aventures de Tommy Shelby.

Dispo le vendredi 10 juin.

First Kill : la descendante d'une lignée de chasseurs de vampires et une jeune suceuse de sang que tout opposent tombent sous le charme l'une de l'autre.

Dispo le vendredi 10 juin.

God's Favorite Idiot : une comédie sous fond d'apocalypse où un homme devient messager de Dieu après avoir été frappé par la foudre.

Avec Melissa McCarthy, dispo le mercredi 15 juin.

Maldivas : comédie brésilienne dans laquelle une jeune femme emménage dans une copro chic pour mener une enquête.

Dispo le mercredi 15 juin.

Love & Anarchy saison 2 : la suite de la comédie romantique suédoise.

Dispo le jeudi 16 juin.

Les nouveautés films Netflix du 10 au 16 juin 2022

Le haut du panier : un recruteur de basket tente de relancer sa carrière en pariant sur un joueur étranger bourré de talent.

Avec Adam Sandler, dispo le vendredi 10 juin.

Les arbres de la paix : quatre femmes se cachent pour échapper au génocide au Rwanda, inspiré de faits réels.

Dispo le vendredi 10 juin.

Centauro : film d'action espagnol dans le monde des courses de moto.

Dispo le mercredi 15 juin.

Colère divine : un thriller argentin centré sur une jeune femme persuadée que ses proches ont été tués par un auteur avec lequel elle a travaillé et qui mène l'enquête.

Dispo le mercredi 15 juin.

Les autres nouveautés Netflix du 10 au 16 juin 2022

Pete Davidson presents The Best Friends : spectacle de stand up avec le mec de Kim Kardashian.

Dispo le lundi 13 juin.

Jennifer Lopez, Halftime : documentaire sur la star de la musique.

Dispo le mardi 14 juin.