Non, vous ne risquez rien si vous ne mettez pas votre téléphone en mode avion en plein vol (mais ne le faites pas pour autant)

Tel un influenceur / une influenceuse à succès, vous vous moquez du dérèglement climatique et vous n'avez aucun problème à détruire la planète en prenant l'avion dès que vous le pouvez ? On ne vous félicite pas. En revanche, on espère quand même que vous respectez une chose très importante quand vous explosez votre bilan carbone, à savoir : mettre votre téléphone en mode avion.

Une idée reçue sur le mode avion

Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez réellement pourquoi une telle option existe aujourd'hui ? Contrairement à l'idée reçue que l'on connait, cela n'a rien à voir avec un problème d'ondes où celles des smartphones pourraient potentiellement se mêler à celles des avions et ainsi interférer et faire buguer ces appareils.

Comme le rapportent nos collègues de JVTech, la fédération américaine de l'aviation et l'entreprise Boeing ont au contraire prouvé dès 1992 "que les ordinateurs ou appareils personnels n'interfèrent pas du tout avec l'avion en dehors des phases de décollage et d'atterrissage." Autrement dit, étant donné que des fréquences différentes sont utilisées "pour séparer les catégories d'appareils comme les smartphones / ordinateurs aux systèmes de navigation des avions", ce n'est pas en tentant de vous connecter à Internet avec votre téléphone en plein vol que vous risquez de connaître un destin à la Lost. Ouf.

Pourquoi cette option doit-elle être respectée ?

De fait, une autre question se pose : pourquoi faut-il absolument éviter d'utiliser son smartphone dans le ciel si les avions ne craignent rien ? Tout simplement pour ne pas causer des bugs... sur terre. "Alors que les avions parcourent des milliers de kilomètres à toute vitesse, les appareils connectés au réseau cellulaire se connectent aux tours en dessous d'eux, expliquent nos confrères. Ainsi, si 300 personnes se lient d'un coup à cette même tour, cela peut provoquer des saturations importantes."

Or, si cela semble anecdotique pour un seul engin, il faut rappeler qu'en 2019, il avait été estimé que près de 102 500 avions volaient par jour. Autrement dit, imaginez les dégâts que cela causerait si toutes ces personnes se connectaient en même temps sur les différents relais, alors même qu'Internet est omniprésent dans notre quotidien. Encore plus aujourd'hui avec la démocratisation progressive de la 5G qui, par sa puissance nettement plus importante, pourrait avoir avoir des conséquences encore plus violentes...

Là où les passagers sont déjà détestés du reste du monde pour le mal qu'ils font à notre pauvre petite planète, imaginez la colère qu'ils provoqueraient en plus si, à cause de leur égoïsme en l'air, ils venaient à couper le débit de visionnage d'une vidéo sur YouTube ou d'un match de foot lors d'une occasion de but. On a connu des guerres lancées pour moins que ça.

Et pour ceux qui s'ennuieraient sans Internet lors d'un voyage en avion, dites-vous que c'est toujours un bon moment pour ouvrir un livre du genre : L'écologie pour les nuls.