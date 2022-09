Escroquerie au double appel : avec ces techniques, c'est l'arnaqueur qui raccrochera honteusement

Après les appels incessants de numéros inconnus à l'heure du déjeuner ou le soir et les textos qui vous réclament de l'argent, comme cela arrive en ce moment avec Netflix, les arnaqueurs ont trouvé une nouvelle technique : le double appel !

Le plus souvent, ils se font passer pour votre opérateur téléphonique, vous faisant d'abord croire qu'ils augmentent le prix et prétendent ensuite, lors d'un deuxième appel, être un autre opérateur qui améliore le tarif. Leur but est de voler vos données personnelles et bancaires pour vous soutirer un max d'argent.

L'arnaque au double appel a un curieux mode opératoire qui tire parti de la sensibilité particulière des victimes. Voici quelques conseils pour ne pas vous faire avoir par cette fraude.

Ne vous faites pas avoir

- Votre opérateur ne vous appellera jamais pour augmenter le prix. Il privilégiera toujours d'autres moyens de communication et même la mention de ces informations dans la dernière facture avant mise en ligne.

- Répétez cette phrase à la prétendue publicité. Après avoir dit qu'un opérateur n'appelle jamais pour augmenter le prix, l'arnaqueur raccroche généralement.

- Soyez celui qui demande les données aux escrocs. Si votre opérateur vous appelle vraiment, il a la preuve de toutes vos données personnelles et ne devrait avoir aucun problème à vous les proposer par sécurité. Un escroc, au mieux, connaît votre nom et votre numéro de téléphone. Après cette demande, il y a de grandes chances qu'il raccroche, comme dans le cas précédent.

- En cas de doute, contactez l'opérateur pour lui dire ce qui s'est passé lors de l'appel précédent et vérifiez s'il s'agissait bien de lui ou s'il s'agissait bien d'une arnaque. Bien sûr, faites-le toujours avant le deuxième appel.

- Si vous leur avez déjà fourni vos données et que les coordonnées bancaires sont incluses, essayez de contacter la banque pour annuler les cartes et les alerter des éventuels mouvements non autorisés.

- Si vous êtes victime, signalez-le aux autorités. Si vous avez réussi à détecter l'arnaque à temps, il n'est pas nécessaire de vous rendre dans un commissariat de police, mais cela vaut la peine de le signaler via les réseaux sociaux, ainsi que d'informer votre opérateur afin qu'il soit au courant de ce cas d'usurpation d'identité.

Voilà, vous êtes désormais armé pour éviter toutes les arnaques au double appel !

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.