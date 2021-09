Netflix : "votre abonnement a expiré", attention ce mail est en fait une arnaque

En vérifiant ses mails, on peut parfois recevoir des courriels frauduleux mais tous ne sont pas faciles à repérer. Certains abonnés de Netflix en ont fait les frais récemment. Depuis quelques jours, de faux emails signés du nom de la plateforme sont arrivées dans les boîtes d'utilisateurs français. Ils alertent de la fin d'un abonnement mais sont en fait une arnaque pour récupérer vos coordonnées bancaires.

Ne vous faites pas avoir par ce faux mail de Netflix

Comme le rapportent Phonandroid et BFM, certains internautes ont récemment découvert l'existence d'une arnaque de type hameçonnage. L'utilisateur reçoit un mail provenant d'une adresse Netflix laissant entendre que son abonnement a expiré et qu'il faut "renouveler son abonnement". A part une date inversée et une phrase en anglais, difficile de se rendre compte de l'arnaque. Une fois sur le site en question qui ressemble à s'y méprendre à la plateforme qui propose la nouvelle saison de Lucifer ou de La Casa de Papel, l'utilisateur est invité à donner ses coordonnées bancaires. Il s'agit évidemment d'une arnaque ayant pour but de vous soutirer ces informations personnelles.

On vous rappelle qu'il ne faut jamais communiquer ses coordonnées bancaires par mail ou en ligne, sauf sur des sites sécurisés ou de confiance. De plus, concernant Netflix, l'abonnement don le prix va augmenter s'auto-renouvelle chaque mois et donc n'expire jamais, sauf si vous en faites la demande. Selon le Google Transparency Report, 46 000 sites d'hameçonnage (ou phishing) ont été recensés chaque semaine en 2020 soit une augmentation de près de 20% par rapport à 2019.