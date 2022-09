Vous ne trouverez plus jamais la météo chiante après avoir vu ce que cette chaîne propose

Présenter la météo est-il le métier le plus nul de la télévision ? La question mérite d'être posée. Après tout, on est enfermé dans un placard à battre des bras dans le vide devant un fond vert, tout ça pour avoir les mêmes discussions que les vieux à la caisse d'un magasin en disant qu'en hiver il fait froid et qu'en été il fait chaud. Et on ne parle même pas du fait qu'il faut en plus souhaiter la fête à des personnes qui oublient régulièrement notre anniversaire et qu'on se fait insulter tous les jours sur Twitter parce qu'on a oublié de préciser qu'il allait pleuvoir de 14h12 à 14h16.

Une météo qui en met plein les yeux

Face à la déprime d'un tel métier, la Weather Channel américaine a fait exploser son budget pour redonner à ses présentateurs/présentatrices l'envie de sourire à la vie. En effet, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, les équipes de la chaîne météo ont désormais les moyens de mettre en scène des animations hallucinantes afin d'appuyer les conséquences des différents drames climatiques qui peuvent frapper le pays et de mieux les expliquer, en simulant par exemple la hauteur d'une montée des eaux.

C'est à la fois simple mais efficace, puisque cela offre un impact différent aux propos et dynamise grandement les présentations. Et en tant que téléspectateur, c'est nettement plus agréable à suivre, d'autant que les effets spéciaux sont moins claqués que certaines séries... On ne peut que valider !

