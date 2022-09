14% de l'humanité n'a plus ce muscle, est-ce aussi votre cas ?

Une évolution qui va de plus en plus vite

La réponse, au fond, semble beaucoup plus simple. Même si on peut penser que, pour les êtres humains, l'évolution s'est arrêtée, la vérité est que cela est faux. De plus, il y a des raisons de penser qu'elle est plus rapide que jamais. La raison la plus évidente est que beaucoup plus de personnes naissent qu'auparavant et que le hasard peut produire ce qui était auparavant extrêmement improbable.

En observant les chiffres, cela se comprend beaucoup mieux. On estime qu'il y a entre 170 000 et 300 000 chimpanzés dans le monde. Face à cela, il y a près de 8 milliards d'êtres humains. Il est logique et raisonnable que la mutation qui a fait disparaître le long palmaire soit apparue chez nous avant eux. Une fois que cette mutation se produit, la sélection naturelle (sociale, culturelle) fait le reste. Et oui, le long palmaire en est un exemple frappant, mais ce n'est en aucun cas le plus important.

