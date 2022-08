On a toujours cru que les moustiques étaient attirés par la couleur de nos vêtements mais voici la vérité

L'odorat, l'outil clé

A cause du danger qu'ils peuvent représenter - et des nuisances qu'ils causent quand il fait chaud, les moustiques ont attiré l'attention de chercheurs de toutes sortes, qui ont tenté de découvrir ce qui les attire et à quels stimuli ils sont indifférents. Bien que ce ne soit pas la seule chose sur laquelle ces animaux s'appuient, l'odorat est essentiel pour les moustiques lorsqu'il s'agit de localiser leurs proies. Le dioxyde de carbone (CO2) est l'un des produits chimiques que nous rejetons et attire l'attention de ces insectes. Pour l'homme c'est un gaz inodore, mais les femelles de ces espèces, qui piquent, sont capables de le détecter.

Jeffrey Riffel, l'un des co-auteurs d'une nouvelle étude et professeur de biologie à l'université de Washington, raconte dans un communiqué comment il a l'habitude d'expliquer qu'il y a trois indices principaux qui attirent l'attention des moustiques : "votre haleine, votre sueur et la température de votre peau". Le travail qu'il a mené avec d'autres chercheurs introduit un nouvel élément : "la couleur rouge, qui se retrouve non seulement dans vos vêtements, mais aussi dans notre peau".

La vue est aussi importante

L'étude de Riffel et ses collègues a révélé que les moustiques avec lesquels ils ont mené leur expérience (Aedes aegypti) avaient tendance à voler vers des couleurs spécifiques, telles que le rouge, l'orange, le noir ou le cyan, tout en ignorant les autres, telles que le vert, le violet, le bleu ou le blanc. La couleur de la peau a des tons rougeâtres, ce qui explique la préférence de ces animaux pour ces couleurs. En général, les moustiques préfèrent les couleurs dans la partie "longue" du spectre visible, c'est-à-dire les couleurs avec des ondes longues par rapport à celles avec des ondes plus courtes. L'exception est la zone médiane (vert et cyan).

>> Nous produisons des milliers de tonnes d'os de poulet par an : une entreprise veut que nous les mangions <<

Ce phénomène ne serait pas altéré par le niveau de pigmentation de la peau, puisque le ton rougeâtre est maintenu dans toutes les peaux, explique Riffel, auquel il ajoute que "filtrer ces couleurs attractives dans notre peau, ou porter des vêtements qui évitent ces couleurs pourrait être un manière différente de prévenir les piqûres de moustiques".

Comment ont-ils réalisé l'expérience ?

L'analyse a été réalisée avec des femelles d'une espèce spécifique de moustique, Aedes aegypti, l'une des plus intéressantes pour les chercheurs car elle est responsable de la transmission de nombreuses maladies, dont la fièvre jaune, le Zika et la dengue. C'est aussi une espèce qui cible les humains et n'attaque pas les autres animaux.

Il existe d'autres détails sur la façon dont l'étude a été menée qui peuvent être utiles pour interpréter ses résultats. Les chercheurs ont créé de petites chambres dans lesquelles les animaux ont été introduits. Ils présentaient une combinaison de motifs visuels (de points d'une couleur spécifique au dos d'une main) et de motifs olfactifs (dans ce cas, la présence ou l'absence de CO2).

L'équipe a observé que la présence de CO2 était déterminante, en son absence les moustiques ignoraient les stimuli visuels quelle que soit leur couleur, alors qu'en présence de CO2 ils ne prêtaient attention qu'à certaines couleurs tout en ignorant le reste. Pour reproduire l'expérience avec les mains, les chercheurs ont utilisé des filtres et des gants pour la modifier visuellement.

>> Ces créatures très rares ont été découvertes dans 2 grottes en Ecosse <<

Avant de changer votre garde-robe pour des vêtements blancs et verts, certaines choses doivent être prises en compte. La première est que nous ne savons toujours pas exactement comment les moustiques utilisent les stimuli qui les guident, rappelons que la couleur et le CO2 ne sont pas les seuls indices sur lesquels ils se basent. Les chercheurs évoquent ce besoin d'approfondir nos connaissances sur la navigation des moustiques.

L'équipe note également que davantage de recherches seront nécessaires pour déterminer si ces résultats s'appliquent à d'autres espèces de moustiques, peut-être plus gênantes mais moins dangereuses. La spécialisation chez l'homme de cette espèce rend logique que ces insectes se tournent vers des tons similaires à ceux de notre peau, mais il n'est pas clair si des espèces de moustiques plus "opportunistes" ont d'autres préférences.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.