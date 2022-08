Ces créatures très rares ont été découvertes dans 2 grottes en Ecosse

Des crustacés microscopiques d'une rareté inouie ont été découverts par deux scientifiques écossais dans deux grottes des Highlands. Selon ces chercheurs, il s'agit d'une première en Ecosse.

Deux grottes très spéciales pour l'histoire de l'Ecosse

Les deux grottes, Smoo Cave à Sutherland et Allt nan Uamh Stream Cave à Assyntse, dans le nord de l'Ecosse, se trouvent à 76 kilomètres l'une de l'autre.

La grotte Allt nan Uamh Stream Cave possède un réseau de spéléologie bien connu, et la grotte Smoo Cave aurait été utilisée par certains des premiers colons de la région il y a jusqu'à 6 000 ans, ce qui lui confère un lien très fort avec l'histoire de l'Écosse remontant à 6 000 ans.

La grotte de Smoo est aussi connue pour une autre histoire plus sordide, qui la lie à des bandits et à des meurtres qui ont eu lieu dans le 16ème siècle par un célèbre Donald McMurdo. On dit qu'il a tué 18 personnes, les jetant souvent dans l'évent de la grotte.

