"Vos cellules sont totalement pétées, c'est foutu" : pourquoi les coups de soleil sont bien plus dangereux qu'une simple brûlure

Il fait beau, il fait chaud, le soleil se lève et se couche avec nous tous les jours (et on peut même manger des glaces à n'importe quelle heure), bref : c'est l'été. Une période toujours très attendue - même si les chaleurs du moment nous feraient presque regretter l'hiver déprimant, mais qui n'est pas sans danger.

Au contraire : qui dit été + soleil, dit également "coup de soleil". Or, alors même que certains défis existent sur les réseaux sociaux à base de "créez votre marque la plus amusante / WTF" et qu'il est désormais traditionnel de revenir le plus bronzé possible à la fin de ses vacances pour pouvoir mieux frimer auprès de ses potes et collègues, il faut savoir que ces deux comportements pourraient bien... vous tuer. Ou tout du moins, vous faire attraper un cancer de la peau.

Pourquoi les coups de soleil auront votre peau

Dans une vidéo publiée sur TikTok, le vidéaste @La.Petite.Biologie - qui n'est autre qu'un étudiant en biologie moléculaire, a tenu à faire un rappel très important au sujet des idées reçues sur les coups de soleil. Non, ce n'est pas drôle et non, ce n'est absolument pas sans risques.

Comme il le dévoile face caméra, dès que les UV du soleil tapent la peau, ils altèrent littéralement notre organisme : "Ca rend l'ADN illisible et complètement inutilisable. (...) quand c'est vraiment des coups de soleil [forts et successifs], vos cellules sont totalement pétées, c'est foutu."

La réaction du corps face aux UV...

Face à ces attaques, notre corps ne reste évidemment pas sans réagir et des "mécanismes de réparation" sont rapidement enclenchés afin de se débarrasser des bases déficientes. "Le système immunitaire arrive et les élimine pour prévenir le risque de cancer, parce que ça peut engendrer des mutations qui peuvent être très dangereuses", explique-t-il.

Et c'est justement ça qui apporte ce sentiment de coup de soleil : "Quand le système immunitaire attaque, ça se caractérise par 4 symptômes : rougeur, douleur, chaleur et oedème." Il l'ajoute plus loin : "C'est ça le coup de soleil et c'est pour ça que ça fait mal, c'est pas parce que vous êtes brûlé, c'est parce que vous subissez une inflation immunologique ".

... ne fait que retarder l'inévitable

Une bonne nouvelle ? Cela signifie que notre corps est donc assez fort pour contrer de potentielles maladies ? Oui... mais non. La perte de cellules et leur nettoyage ne sont jamais sans conséquences. Peu importe la réaction du système immunitaire, dès que les UV se sont attaqués à notre peau, on est certains de ne pas en ressortir indemne. "Il y a certaines de ces cellules qui passent entre les mailles du filet [lors du nettoyage] et qui vont réparer les dommages qu'elles ont subi sur leur ADN, dévoile le vidéaste. Et ça, ça engendre des mutations."

De même, il le précise, "Si c'est tout votre dos, tout votre corps qui est touché [par un coup de soleil], il y a toutes ces cellules de peau qui sont mortes qu'il faut donc remplacer. Du coup, d'autres cellules qui n'ont pas été touchées vont se multiplier très vite pour combler le manque." Le problème ? "Quand elles se multiplient trop vite, elles accumulent des erreurs sur leur génome et ce sont des mutations qui engendrent des cancers."