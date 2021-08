Nikola (Objectif Reste du Monde) lance le panier des secrets, les problèmes commencent (EXCLU VIDEO)

Objectif Reste du Monde : Nikola Lozina lance le panier des secrets, parce qu'il "y a énormément de secrets dans cette maison"

Avant de découvrir un nouvel épisode inédit d'Objectif Reste du Monde (ORDM) sur W9, PRBK a reçu un extrait vidéo en exclu de l'épisode 58 qui sera diffusé ce mercredi 4 août 2021. On y découvre Nikola Lozina lancer la première soirée avec le panier des secrets. Il s'agit un peu d'une roue des problèmes des Marseillais, mais version RDM. Peut-être que le panier des secrets sera lui aussi, comme la roue des problèmes, au programme dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 (dont l'équipe gagnante aurait été spoilée).

Dans les images exclusives d'Objectif Reste du Monde, Nikola Lozina explique que "ça fait des jours que j'y pense, des semaines", ce panier des secrets "ce sera un panier diabolique". "Ici il y a des secrets, des vérités qui ne sont pas encore dites" a révélé le papa de Zlatan (l'enfant qu'il a eu avec sa chérie Laura Lempika). "Je pense qu'il y a énormément de secrets dans cette maison. Il faut que ça pète, il faut que tout sorte pour pouvoir construire une vraie famille" a-t-il ajouté.

Nikola Lozina a eu l'idée de cette nouveauté quand Julien Tanti et Greg Yega étaient venus rendre visite aux candidats du RDM dans Objectif Reste du Monde. Les Marseillais avaient apporté leur roue des problèmes pour une soirée des problèmes. "Il faut notre propre identité" a expliqué Nikola qui s'était clashé avec Nehuda dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 5, avant de trouver l'idée du panier des secrets.

Le couple Simon et Giuseppa en danger ? Bastos en clash contre Marine El Himer et Nathan ?

Après le départ d'Illan et le retour d'Isabeau, les épisodes d'Objectif Reste du Monde risquent d'être de plus en plus tendus entre les candidats du RDM. Simon et Isabeau font un shooting comme le révèlent les images post-génériques du dernier épisode, avec notamment un porté sexy qui pourrait causer une rupture entre Simon et Giuseppa. Et alors que Bastos s'est séparé de Marine El Himer, il ne devrait pas pour autant être content en apprenant que son pote Nathan (Les Princes et les Princesses de l'amour 4) a embrassé Marine pendant le shooting... Clashs et crises de jalousie devraient se multiplier à cause du panier des secrets.