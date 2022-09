Netflix : attention, derniers jours pour voir ce film d'horreur frappé d'une malédiction

Dépêchez-vous de (re)voir ce film d'horreur effrayant qui va quitter Netflix !

Parmi les films d'horreur les plus flippants, il y a clairement Conjuring : Les dossiers Warren de James Wan. Et vous n'avez plus que quelques jours pour le mater sur Netflix, car il quitte le catalogue de la plateforme de streaming ce jeudi 8 septembre 2022. Alors si vous voulez vous faire peur, dépêchez-vous de le (re)voir !

Pour rappel, le film suit l'histoire de la famille Perron, qui voit et entend des phénomènes surnaturels dans leur nouvelle ferme à Rhode Island (Etats-Unis). Le père Roger, la mère Carolyn et leurs 5 filles, totalement paniqués, vont faire appel à un célèbre couple de démonologues, Lorraine Warren (Vera Farmiga) et Ed Warren (Patrick Wilson). Ils vont alors découvrir la présence d'une créature démoniaque et devoir réaliser un exorcisme...

Un film tiré d'une histoire vraie

Le synopsis de Conjuring : Les dossiers Warren est tiré d'une histoire vraie. Car oui, Lorraine Warren et Ed Warren ont existé, ils étaient spécialisés dans les sciences occultes et ont vraiment mené des enquêtes sur des phénomènes surnaturels. Ils ont même écrit des livres dessus. Ces "chasseurs de fantômes" ont notamment enquêté sur l'affaire Amityville.

Et Conjuring a eu droit à deux suites, toujours avec les époux Warren en stars et inspirés de leurs enquêtes, Conjuring 2 : Le Cas Enfield et Conjuring 3 : Sous l'emprise du Diable. Sans oublier le spin-off sur la poupée hantée Annabelle et le spin-off La Nonne, ou encore La Malédiction de la Dame Blanche.

Un tournage frappé d'une malédiction ?

Le tournage du premier volet de Conjuring aurait été semé de plusieurs événements paranormaux. L'actrice Vera Farmiga aurait retrouvé 5 marques de griffes sur son écran d'ordinateur, quand elle a voulu lire le scénario. Les acteurs et l'équipe technique du film ont dû être évacués de leur hôtel, à cause d'un mystérieux incendie qui s'est déclaré un soir.

Quant à la famille Perron, le père et les 5 filles sont venus sur le plateau de tournage du film. Mais la mère n'en a pas eu le courage et une fois seule, elle aurait ressenti une présence et a fait une chute qui l'a conduite à l'hôpital.