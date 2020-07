Netflix annule une série face à la demande de la Turquie de supprimer un personnage gay

Netflix face à la censure

C'est une triste nouvelle qui vient d'être annoncée, la série turque If Only écrite par Ece Yörenc et portée par Özge Özpirincci ne verra jamais le jour sur Netflix. Auprès du magazine Altyazi Fasikul, la scénariste a en effet révélé que la plateforme s'était heurtée à la censure en Turquie, "Parce qu'elle mettait en scène un personnage gay, l'autorisation de tournage n'a pas été accordée à la série".

Ainsi, plutôt que d'accepter la proposition du Haut-conseil audiovisuel turc (RTÜK) de tout simplement supprimer le personnage en question afin de pouvoir poursuivre le développement de la série, le site de streaming a préféré mettre fin au projet. Une décision radicale et désolante, qui inquiète logiquement Ece Yörenc, "C'est très effrayant pour l'avenir".

Mauvais signe pour l'avenir

Et pour cause, si Netflix assure dans un communiqué ne pas se formaliser après un tel coup d'arrêt et vouloir poursuivre son développement créatif dans le pays, "Netflix est profondément attaché à ses abonnés turcs et à la communauté créative en Turquie. (...) Nous possédons déjà plusieurs créations originales turques en production et nous avons hâte de partager ces histoires avec le reste du monde", la réalité du monde actuel n'inspire pas à l'optimisme concernant l'avenir de certaines histoires et l'inclusivité.

Malgré la légalisation de l'homosexualité depuis 1923 - chose peu courante dans les pays musulmans, la communauté LGBTQIA+ est loin d'être respectée en Turquie. Ouest-France le rappelle, "les responsables et médias proches du gouvernement turc multiplient les remarques anti-LGBT", tandis qu'une future loi destinée à contrôler les réseaux sociaux prochainement présentée au Parlement turc "pourrait aussi permettre au gouvernement de limiter la visibilité des militants LGBT en ligne."

2020, une vraie année à oublier...