NCIS saison 20 : Mark Harmon (Gibbs) et Michael Weatherly (Tony) de retour ? C'est possible selon Sean Murray

NCIS est-elle immortelle ? On peut se poser la question. Alors que des rumeurs laissaient entendre que la fin se rapprochait pour la série policière, celle-ci a finalement été renouvelée par CBS pour une saison 20. Une bonne nouvelle pour les fans, qui pourrait s'accompagner de quelques surprises l'an prochain.

Un retour de Gibbs bientôt prévu ?

Là où le début de la saison 19 de NCIS avait été marquée par le départ de Gibbs pour une sorte de retraite bien méritée, la saison 20 à venir pourrait cette fois-ci mettre en scène son grand retour. C'est en tout cas ce que semble croire Sean Murray, l'interprète de McGee.

Au détour d'une interview accordée à Parade, le comédien a confessé que Mark Harmon n'a pas tourné la page de la fiction, mais est à l'inverse toujours fortement impliqué en coulisses. "Il lui arrive de débarquer sur les plateaux, a-t-il confié en rappelant son rôle de producteur exécutif. Je l'ai vu il y a même pas deux semaines. Il est toujours dans le coin. Ce n'est pas comme s'il avait fait ses valises et qu'il était parti."

Aussi, Sean Murray en est persuadé, il ne sera jamais difficile de ramener Gibbs à l'écran le temps d'une intrigue. Si rien n'est encore prévu, il a néanmoins assuré ceci : "Je ne dis pas ça juste pour jouer avec votre coeur ou pour blaguer. Je crois très très sincèrement que Gibbs pourrait apparaître à un moment donné. Je crois vraiment au fait qu'il existe une réelle possibilité pour que cela arrive". Une révélation excitante, mais également peu étonnante au regard de la porte laissée ouverte lors du départ de Mark Harmon. Reste désormais à espérer que les scénaristes ont déjà quelques idées.

Michael Weatherly pourrait aussi revenir

Mais ce n'est pas tout, tandis que NCIS a récemment eu la joie de voir Cote de Pablo revenir en tant que Ziva, c'est Michael Weatherly qui pourrait prochainement suivre ses pas à l'écran. Toujours auprès de Parade, Sean Murray a révélé qu'un retour de Tony faisait également partie des évolutions possibles.

"Je parle avec Michael absolument tout le temps. Et du coup, on rigole souvent ensemble de cette possibilité", a confessé l'acteur. Or, quand on sait que la série Bull de Michael Weatherly va justement prendre fin en ce printemps 2022 sur CBS aux USA, ce qui libérera du temps sur son agenda, l'espoir est clairement permis...