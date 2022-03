NCIS saison 19 : Mark Harmon (Gibbs) de retour après son départ ?

NCIS saison 19 : Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) a fait ses adieux à la série

Mark Harmon a incarné Leroy Jethro Gibbs pendant plus de 18 ans et 19 saisons dans la série NCIS, alias NCIS. Mais il a fait ses adieux. Eh oui, après 418 épisodes, Mark Harmon a quitté la série ! La raison du départ de l'acteur de 70 ans ? Le tournage serait trop fatiguant, à cause de son âge. L'acteur voulait aussi passer plus de temps avec ses proches.

C'est dans l'épisode 4 de la saison 19 (appelé "Alaska" en VF et "Great Wide Open" en VO), diffusé ce mardi 22 mars 2022 sur M6 (et diffusé en octobre 2021 aux USA), que Gibbs fait ses adieux. Il a annoncé au directeur du NCIS, Vance (Rocky Carroll), qu'il ne reprendra pas son poste. "Je ne reviendrai pas, Tim" a-t-il aussi confié à Timothy McGee (Sean Murray), "Je ne rentre pas à la maison". Dans ce dernier épisode avec Gibbs, ce dernier précise à McGee qu'il "n'aurait pas pu espérer quelqu'un de mieux" pour assurer ses arrières.

Un retour possible pour Mark Harmon ?

Mais finalement, l'épisode 4 de la saison 19 de NCIS ne sera peut-être pas l'ultime épisode pour Gibbs ! La porte est en tout cas toujours ouverte pour un retour de Mark Harmon. Steve Binder, le producteur exécutif et showrunner de la série, a déclaré : "En tant que producteur exécutif et ami cher, Mark continue de faire partie intégrante du tissu de la série". "Notre étoile polaire a toujours été de rester fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc concernant le futur de Gibbs, comme les fans de la série l'ont compris au fil des années, il ne faut jamais totalement penser que l'histoire de Leroy Jethro Gibbs est terminée" a-t-il précisé, sous-entendant un possible come-back de l'acteur.

Déjà, Kelly Kahl, le président de CBS Entertainment, avait confié à Deadline : "Mark a toujours fait partie de la série, Mark fera toujours partie de la série. (...) En ce qui concerne ses apparitions à l'antenne, nous devrons simplement voir comment cela se passe à l'avenir".