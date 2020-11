Naya Rivera : son ex Ryan Dorsey dévoile une adorable vidéo de leur fils Josey

Une malédiction plane-t-elle au-dessus de la série Glee ? Les fans le soupçonnent depuis plusieurs années et en sont désormais persuadés, surtout depuis que le corps de Naya Rivera a été retrouvé le même jour que la mort de Cory Monteith, soit le 13 juillet. Il aura fallu plusieurs jours de recherche avant que l'ex-interprète de Santa ne soit découverte sans vie dans le lac Piru en Californie : elle s'est noyée alors qu'elle profitait d'une sortie en bateau avec son fils Josey.

Ryan Dorsey donne des nouvelles de Josey après la mort de Naya Rivera

Le petit garçon de 5 ans a assisté à toute la scène, mais son témoignage a été nécessaire pour comprendre les circonstances du décès de Naya Rivera : "Sa mère lui a dit de retourner sur le bateau peu de temps après être entré dans l'eau. Elle l'a aidé à monter sur le bateau, puis il l'a entendu crier à l'aide. Elle a levé son bras en l'air et a ensuite disparu dans l'eau", a révélé le rapport d'autopsie. Depuis ce terrible drame, Josey habite avec son père Ryan Dorsey et sa tante Nickayla Rivera et commence à reprendre le cours de sa vie.

Son papa a d'ailleurs donné de ses nouvelle sur Instagram en publiant une vidéo sur laquelle on peut le voir en pleine forme faire le show sur Smooth Criminal de Mickael Jackson. Une source révélait à ET au mois d'août que l'enfant "s'adapte bien" à l'absence de sa maman Naya Rivera et "va mieux de jour en jour" : "Il est un petit garçon très solide et Naya serait tellement fière de lui".