Naya Rivera : comment son fils évolue depuis sa mort ? "Il a encore des souvenirs"

La mort de Naya n'est pas un tabou

C'est en juillet 2020 que Naya Rivera a trouvé la mort de façon tragique. Alors qu'elle se baignait dans le lac Piru (Californie) au côté de Josey, son fils, l'ex-actrice de Glee s'est malheureusement noyée. Un véritable drame pour la famille Rivera, qui tente aujourd'hui de se reconstruire.

George Rivera - le père de Naya Rivera, l'a confié à Entertainment Tonight, Nickayla (soeur de Naya) et Ryan Dorsey (ex-mari de Naya) "font un travail incroyable" ensemble pour permettre à Josey de vivre normalement aujourd'hui. "On est derrière lui, et on lui parle comme à un enfant de 5 ans qui va sur ses 6 ans. Il n'y a aucune différence" a-t-il notamment expliqué.

Le fils de l'actrice grandit bien

A cet effet, la famille Rivera s'est donc accordée une règle : ne pas faire de Naya un sujet tabou qu'il ne faut surtout pas aborder, "Quand il veut parler de sa mère, on en parle, à travers des discussions". Une règle très importante qui serait à l'origine d'un véritable épanouissement chez le jeune garçon, "Il grandit et gère très bien cette situation".

Après tout, comme l'a rappelé le père de l'actrice, le développement de Josey - qui "a encore des souvenirs" de l'incident, ne pourra passer que par l'honnêteté de ses proches et leur courage d'affronter ensemble cette disparition, "Ce n'est pas comme si on parlait d'un corps qui flotte. (...) Mais il s'en sort bien. C'est vraiment un gamin très solide".