Naya Rivera, son père pressentait le drame : "Je lui ai dit : 'Ne va pas sur ce bateau'"

C'est presque à se demander si Glee n'est pas maudite... Après la mort de Cory Monteith et le suicide de Mark Salling, la série a été au centre d'un nouveau drame en juillet 2020. Partie faire une balade avec son fils Josey, 4 ans, sur le Lac Piru en Californie, l'actrice a disparu. Son corps sans vie a été retrouvé le 13 juillet, jour de l'anniversaire du décès de l'ex-interprète de Finn Hudson.

"Je lui ai dit : "Ne va pas sur le bateau'"

Bientôt un an après le drame, le père de Naya Rivera, George, qui avait participé aux recherches s'est confié sur ce triste jour dans une interview donnée à People. Encore plus déchirant, il dévoile qu'il a essayé d'empêcher sa fille d'organiser une sortie en bateau, à cause des conditions climatiques. "J'ai vu qu'il y avait du vent et j'avais une sensation étrange dans le ventre. Je lui ai dit : 'Ne va pas sur ce bateau, ne va pas sur ce bateau ! Il va dériver quand tu te baigneras'. J'ai eu un mauvais pressentiment" a-t-il expliqué au magazine américain. Quelques heures plus tard, le petit Josey était retrouvé seul dans l'embarcation.

Toujours pour People, George Rivera avoue que lui et sa famille ont toujours du mal à faire face à la mort de la jeune femme. "C'est toujours un amas de douleur, presque un an après. Les choses reviennent doucement à la normale mais je ne sais pas si je vais un jour pouvoir tourner la page. Elle me manque tous les jours" confie-t-il.