Narcos Mexico : une saison 3 commandée par Netflix, un départ en vue ?

The Society, Glow, I Am Not Okay With This, Stumptown... Alors que les séries sont de plus en plus nombreuses à être annulées à cause de la crise sanitaire et économique due au coronavirus, Netflix a une bonne nouvelle pour remonter le moral de ses abonnés en ce jeudi 28 octobre 2020 : Narcos Mexico a été renouvelée pour une saison 3 ! Pour annoncer cela, la plateforme a dévoilé un court teaser.

Narcos Mexico renouvelée pour une saison 3 !

Cette saison devrait s'intéresser à la guerre que se mènent les différents cartels indépendants suite à l'explosion de l'empire de Miguel Angel Felix Gallardo. Eric Newman laissera sa place de showrunner à Carlo Bernard, qui était jusque là producteur exécutif de la série depuis 2015.Autre bonne nouvelle : Wagner Moura, qui interprétait le célèbre Pablo Escobar pendant les deux premières saisons de Narcos, reviendra pour piloter deux épisodes.

Diego Luna et Scoot McNairy de retour ?

Selon Collider, on retrouvera au casting José Maria Yazpik, Alberto Ammann, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Manuel Masalva, Alejandro Edda, Gorka Lasaosa et Matt Letscher. Scoot McNairy (Steve Murphy) devrait revenir. En revanche, sa co-star Diego Luna (Felix Gallardo) ne devrait quant à lui pas revenir, même si la possibilité d'un caméo n'est pas exclue. A noter que l'acteur sera dans une série prequel de Rogue One. Alors que la saison 2 de Narcos était disponible en février 2020, on ne sait pas encore quand sortira cette 3e saison. Patience donc !