Narcos Mexico saison 2 : Félix Gallardo au plus mal, Michael Pena remplacé... 3 choses à savoir

Les affaires reprennent pour les narcotrafiquants ! Plus d'un an après la diffusion de la saison 1 de Narcos Mexico, dérivé de la célèbre série Narcos avec Pablo Escobar, la saison 2 est disponible depuis ce jeudi 13 février 2020 9h sur Netflix. Voilà 3 choses à savoir sur la suite. Attention, si vous n'avez pas vu la saison 1, on vous déconseille d'aller plus loin car cet article contient des spoils !

Après l'ascension, la chute

Si la saison 1 relatait l'ascension de Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) et la formation du cartel de Guadalajara dans les années 1970 et 1980, cette deuxième saison s'intéresse à la chute du narcotrafiquant originaire du Sinaloa, et par conséquent de son cartel. Tous les trafiquants indépendants vont se diviser et semer la pagaille et Félix Gallardo doit gérer les conflits internes.

Michael Pena remplacé par Scoot McNairy

Souvenez-vous, la saison 1 se clôturait avec la mort de l'agent de la DEA Kiki Camarena (interprété par Michael Pena), enlevé puis torturé par les narcotrafiquants. Un assassinat qui déclare la guerre entre la DEA et les narcotrafiquants. Le nouvel ennemi principal de Félix Gallardo se nomme alors Walt Breslin, incarné par Scoot McNairy, qui n'était autre que le narrateur de la première saison. Soucieux de venger son collègue qu'il n'avait pourtant jamais rencontrer, celui que l'on découvrait dans le dernier épisode va prendre très à coeur la traque des narcotrafiquants.

De nouveaux acteurs

De nouveaux acteurs ont rejoint le casting, à l'instar de Teresa Ruiz qui interprétera Isabella Bautista, la petite amie de Félix ou encore Alejandro Edda qui campera le rôle de Joaquin "El Chapo" Guzman, qui deviendra le leader du cartel de Sinaloa. On retrouvera également Jero Medina (Ossie Mejia), Andrew Bongiorno (Toby Gill) que l'on a pu voir dans Bachelor Night, NCIS ou encore Rush, Alberto Zeni (Amat Palacios), Horace Dodd (Mark Wheeler), que l'on a pu voir dans S.W.A.T. ou How To Get Away With Murder ou encore Mike Ostroski (Terry Poppa), déjà vu dans Euphoria, Velvet Buzzsaw ou encore Brooklyn Nine-Nine.

Comme à chaque saison de Narcos, l'ambiance de cette 2e saison rime avec violence et, derrière chaque sourire et chaque parole se cachent des bombes à retardement qui n'attendent qu'à exploser. Une fois de plus, la tension est à son maximum !