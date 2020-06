Naoil (Koh Lanta 2020) et Claude : la photo qui fait rire les internautes

Les internautes s'amusent et certains s'interrogent

En plus de sa belle déclaration amicale à Claude, Naoil, qui ne touchera pas vraiment 100 000 euros de gains, a posté une photo prise lors de son mariage. Une cérémonie qui s'était déroulé en juin 2019, à la mairie de Puteaux (Hauts-de-Seine). Sur le cliché, au lieu de poser avec son mari, la gagnante de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) prend la pose avec Claude. Habillée en robe de mariée, avec un bouquet de fleurs à la main et tout sourire, cette image a fait rire les internautes mais aussi porté à confusion.

En effet, si certains se sont amusés de voir Naoil et Claude vêtus en robe de mariée et costume, d'autres ont pensé qu'elle aurait épousé Claude, ce qui est faux. "T'as quitté ton mari pour Claude", "Tu t'es mariée avec Claude ?", "Vous formez un très beau couple" ou encore "Avant de lire la description j'ai cru qu'elle s'était mariée à Claude et du coup son enfant était de Claude" ont notamment commenté les fans.