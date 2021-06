Nabilla Benattia : trop riche pour se faire à manger, elle répond aux haters

Etre riche, est-ce une bonne situation dans la vie ? Si l'on se fie au compte Instagram de Nabilla Benattia, la réponse est oui. Actuellement en vacances aux Maldives, l'ex-star de la télé-réalité nous donne toutes les raisons de jouer au Loto. Décors paradisiaques, eau transparente, activités géniales... elle est la définition même de l'expression "Avoir la belle vie".

Nabilla et la cuisine, une histoire... de désamour

Malheureusement, cela n'est pas sans conséquences. La compagne de Thomas Vergara l'a confié sur ses réseaux sociaux, elle a régulièrement le droit à des critiques ou moqueries de la part de quelques internautes, probablement jaloux, sur son mode de vie. En cause ? Certains lui reprochent de... ne jamais se mettre en scène en train de faire à manger.

Des remarques improbables ? Oui, et qui font beaucoup rire l'influenceuse, "Je lis vos commentaires (...) et y a des gens qui font trop de la peine. (...) Ils sont trop bizarres", au point de la motiver à leur répondre avec humour. Ainsi, à tous ceux qui s'avouent déçus de ne pas la voir en cuisine, Nabilla a tenu à répondre ceci, "Je ne vais pas perdre mon temps à faire à manger, c'est quelque chose qui ne me plait pas. Je n'arrive pas à faire à manger. J'ai essayé plusieurs fois, en vain..."

Mais alors, comment fait-elle pour se nourrir au quotidien ? La réponse est simple, "J'ai trois chefs, ma famille mange super bien et je mange bien, je mange healthy !" Et pour cause, elle l'a précisé d'une façon aussi douce que drôle, "Je ne fais pas à manger, je suis riche." Oui, on rêve déjà d'un t-shirt avec une telle réplique !

La belle vie face aux haters

Bref, vous l'aurez compris, malgré les haters, Nabilla va bien et son moral est loin d'être impacté par ces trolls. En même temps, elle sait se mettre dans les meilleures conditions pour affronter les critiques, "J'ai reçu plein de messages comme ça aujourd'hui alors que j'étais en train de prendre mon bain dans mon hôtel 6 étoiles aux Maldives."

Enfin, pour ceux qui s'inquiéteraient de voir son budget exploser à cause des chefs en question, on vous rassure, elle maîtrise la situation. Si elle n'a pas encore "le temps de prendre des cours pour faire à manger", elle ne ferme aucune porte pour le futur, "Le jour où j'en aurais besoin, je le ferai." Bientôt un featuring dans une émission de Cyril Lignac sur M6 ? On croise les doigts.