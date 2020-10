Nabilla Benattia enfin de retour dans une télé-réalité ? Elle répond

Révélée à la France entière grâce à sa participation dans Les Anges de la télé-réalité en 2013, Nabilla Benattia est désormais une véritable star et a su monter un empire avec son simple nom. De fait, celle que l'on a pu voir en compagnie des actrices d'Orange is the New Black et qui fait désormais le bonheur des réseaux sociaux n'a plus vraiment besoin de telles émissions pour exister et gagner un peu d'argent.

La fin de la télé-réalité pour Nabilla ?

Elle l'a donc confié sur Snapchat, il est désormais inutile de lui réclamer un retour dans le monde de la téléréalité, c'est terminé pour elle, "J'ai vraiment tourné la page. La dernière émission que j'ai fait, c'était les Anges et c'était il y a très longtemps". Elle l'a précisé ensuite, "Je pense que dans la vie il faut évoluer. On ne peut pas toujours faire la même chose."

Puis, celle qui s'est récemment découvert une nouvelle passion professionnelle grâce à Love Island, "J'aime bien l'exercice d'animatrice. Pour Amazon Prime, ça m'avait plu", a confirmé à ses fans que sa vie d'aujourd'hui ne correspondait plus à ses aspirations d'hier, "J'ai 28 ans, j'ai évolué, je suis maman. Je ne me vois pas dans une télé-réalité, j'aurais l'impression de revenir en arrière !"

Son émission de rêve

Cependant, rassurez-vous, Nabilla ne ferme pas totalement la porte au monde de la télé. Tandis que la cultissime émission L'Incroyable Famille Kardashian a récemment pris fin aux USA, la compagne de Thomas Vergara rêve toujours de connaître le succès avec la sienne.

Aussi, elle n'a pas hésité à lancer une bouteille à la mer qui pourrait ne pas laisser insensibles certaines chaînes, "Si un jour je refais une émission c'est vraiment comme 'Allo Nabilla". J'ouvrirais les portes de ma vraie vie et voilà je ferais une émission sur mon univers, ma famille".