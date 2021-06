Nabilla Benattia traumatisée par l'hospitalisation de Milann, son fils, "Je fais des cauchemars"

Séjour à l'hôpital pour Milann suite à un problème respiratoire

Dans la soirée du 17 juin 2021, la paisible vie de famille de Nabilla Benattia et Thomas Vergara a failli tourner au drame. En cause, Milann - leur fils, a dû être amené en urgence à l'hôpital après que le couple a découvert qu'il était incapable de respirer normalement. Sur place, les médecins ont alors diagnostiqué qu'il était atteint du croup, une infection des voies respiratoires, et l'ont immédiatement pris en charge afin de lui sauver la vie.

Aujourd'hui, tout va bien pour Milann. Après avoir retrouvé un état stable, il est même déjà de retour chez lui au côté de ses parents. Néanmoins, comme l'a confié Nabilla sur Snapchat, il va lui falloir du temps avant de réussir à tourner la page de cet inquiétant épisode.

Nabilla traumatisée par cet événement

A l'occasion d'une story publiée ce dimanche 20 juin 2021 - reprise par nos confrères de Purepeople, la jeune maman a confessé avoir désormais beaucoup de mal à dormir sereinement, "Cette nuit, j'ai fait un peu la psychopathe, j'ai pas arrêté de me réveiller". Oui, afin de s'assurer que Milann va bien et pour ne plus avoir à revivre un tel choc, elle est actuellement capable de se lever "toutes les deux heures". Elle l'a ensuite ajouté, "J'ai fait quelques cauchemars cette nuit. Je fais tout le temps des cauchemars la nuit, que ce soit sur mon fils, sur moi, sur mon mari".

Une vraie maman poule aux aguets, mais un comportement un brin exagéré. Elle l'a en effet précisé, son fils est hors de danger grâce au traitement mis en place et il va très bien aujourd'hui, "Il a fait sa nuit d'une seule traite, ce matin je suis allée le réveiller il ne toussait pratiquement plus, le nez qui coule plus, ça va beaucoup mieux, tout va très bien, je suis très contente". Mieux, il va même déjà faire son retour à l'école afin de retrouver une vie normale et ne plus tourner en rond à la maison. Une situation qui devrait donc calmer les cauchemars.

Le genre de happy ending que l'on aime tous.